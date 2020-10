EN DIRECT - Covid-19 : pas de dérogation au couvre-feu pour les sportifs amateurs

BERNARD-HENRI LÉVY SUR LCI





"(Le couvre-feu), je ne crois pas que ce soit salutaire. Ca fait six mois qu'on adresse des électrochocs aux Français. On fait que ça des électrochocs depuis le mois de mars. Est-ce qu'on a besoin d'un électrochoc de plus ? Est-ce que les Français sont des malades mentaux à qui il faudrait faire des électrochocs ? (...) On doit être un peu plus civique. Ce sont des citoyens à qui on peut expliquer les choses, à qui on peut dire les dangers d'une situation et mettre en garde. (...) Pourquoi des électrochocs tout le temps ? Couvre-feu est un mot terrible qui est un mot de guerre."