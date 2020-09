EN DIRECT - Covid-19 : une fermeture généralisée des universités "absolument pas envisagée" pour le moment

YOGA





Obligés de fermer leurs portes dans plusieurs grandes villes, les studios de yoga craignent un lourd impact pour leur secteur, mais aussi sur "la santé du corps et de l'esprit". Plus de cent exploitants, représentant plusieurs centaines de salles de yoga à Paris et en région, ont publié ces derniers jours une tribune relayée par les médias et dans laquelle ils expriment leur colère. "Zen, mais en colère: avec zéro 'cluster' déclaré depuis la réouverture, était-il logique de nous refermer, nous?", questionnent-ils tout en dénonçant une "décision ubuesque et arbitraire".





"Nous pointer du doigt est injuste, les statistiques nous donnent raison, on est à moins de 0,1% de cas de Covid-19 dans les salles de sport. Alors, nous faire passer pour des lieux de contamination et de propagation est inacceptable", dénonce à l'AFP Élodie Garamond, fondatrice des studios Tigre Yoga Club (cinq sites à Paris, Neuilly et Lyon), à l'initiative de la tribune.