EN DIRECT - Pass sanitaire : Attal tacle ceux qui sont dans "l'hystérisation comme Florian Philippot"

VACCINATION





"Un niveau élevé de vaccination est plus que jamais le principal objectif à atteindre", a recommandé le Conseil scientifique, affirmant précisément que "l’enjeu majeur de la rentrée est la poursuite active de la vaccination en 'allant vers' les populations 'en hésitation vaccinale', en particulier pour les plus de 60 ans, les sujets à risque et les populations économiquement défavorisées". Le Conseil s'est aussi alarmé du constat que la proportion de personnes vaccinées chez les plus de 60 ans était insuffisante, "de l'ordre de 85%" avec pour conséquence "un retentissement sur le système hospitalier à craindre dans les semaines qui viennent".





"La protection contre les formes sévères de la maladie conférée par les vaccins serait de l'ordre de 90-95%" a rappelé l'institution. Mais elle a également souligné l'efficacité en baisse du vaccin contre l'infection par le variant Delta, qui ne monte quant à elle qu'à 50% : une personne vaccinée pourrait donc être infectée et transmettre le virus à quelqu'un d'autre, mais a moitié moins de chances de le faire et "sur une durée plus courte" qu'une personne non vaccinée.





Quant à la troisième dose, "cette campagne de rappels doit à notre sens débuter en priorité dans les EHPAD du fait de la prévalence de sujets très vulnérables", a pointé le Conseil, une préconisation suivie par le gouvernement qui a annoncé l'ouverture de cette campagne au 13 septembre. Mais "cette vaccination 'de rattrapage' des sujets âgés incomplètement vaccinés, via les médecins traitants, doit devenir très opérationnelle dans les jours qui viennent", a-t-il alerté, s'alarmant d'une "véritable urgence sanitaire".