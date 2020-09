EN DIRECT - Covid-19 : plus de 11.000 nouveaux cas en France en 24H, le taux de positivité toujours en hausse

BIRMANIE





Des médecins et les medias birmans rapportent ce samedi que Rangoun, capitale économique et plus grande ville du pays, est confrontée à une flambée du nombre de cas de contamination au Covid-19. Le corps médical, déjà débordé par la situation, craint des milliers de nouveaux cas dans les prochains jours.





La Birmanie, où le système de santé est l'un des plus précaires au monde, a été jusqu'à présent relativement épargnée par le Covid-19, avec moins de 400 cas officiellement recensés et six décès enregistrés en août.





Mais la diffusion du virus s'est accélérée et le nombre de cas a doublé chaque semaine, pour un total de 174 décès. Quelque 6.000 personnes sont placées en quarantaine à Rangoun où, selon les medias officiels, sept nouveaux centres viennent d'être construits pour isoler 1.000 autres personnes.