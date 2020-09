EN DIRECT - Covid-19 : plus de 16.000 nouveaux cas détectés en France ces dernières 24H, un record

LIBERTÉS





La défenseure des droits Claire Hédon avertit ce jeudi du risque d'"atteinte disproportionnée" aux droits et libertés que présente le projet de loi prolongeant de six mois les restrictions de rassemblement et de déplacement imposées par l'épidémie de coronavirus. Ce texte, bientôt examiné par l'Assemblée Nationale, "présente le risque de banaliser et de pérenniser le recours à un régime d'exception" censé être temporaire, martèle t-elle.





Elle ajoute que si ces mesures peuvent être "légitimes au regard de la crise sanitaire actuelle", elles doivent toutefois répondre à "un certain nombre d'exigences fondamentales" comme "la prévisibilité, la nécessité et la proportionnalité".