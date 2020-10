EN DIRECT - Covid-19 en France : plus de 23.000 personnes hospitalisées, dont près de 3.450 en réanimation

GRECE





Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis annonce un confinement partiel à partir de mardi et pour un mois avec un couvre-feu nocturne et la fermeture des bars, restaurants, lieux d'attraction et salles de sport. Contrairement au confinement de mars, les écoles, les hôtels, les salons de coiffures et les commerces resteront ouverts à travers le pays, selon le Premier ministre.





Mais l'enseignement dans les universités sera fait obligatoirement à distance tandis que les entreprises du secteur privé doivent appliquer le télétravail au moins à 50%. "Le fonctionnement de tout lieu de restauration sera suspendu, à part la livraison de nourriture", a précisé le Premier ministre soulignant que le masque était obligatoire à l'intérieur et à l'extérieur à travers le pays.





Les cinémas, musées, théâtres, clubs, bars et cafés seront également fermés dans les régions les plus touchées, surtout dans la capitale grecque et à Théssalonique, deuxième ville dans le nord du pays, ainsi que dans 27 régions du pays qui sont dans "la zone de risque accru".





Les sites archéologiques en plein air resteront ouverts tandis que les entraînements sportifs continueront sans spectateurs. Ces mesures s'appliqueront à partir de 06H00 (04H00 GMT) mardi et la circulation sera interdite après minuit et jusqu'à 05H00 locales, a précisé Kyriakos Mitsotakis.