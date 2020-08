EN DIRECT - Covid-19 : plus de 3 millions de cas déclarés en Inde

TEST GRANDEUR NATURE





L'Université allemande de Halle a mené samedi une gigantesque expérience grandeur nature avec plus de 2 000 participants et le chanteur pop célèbre en Allemagne, Tim Bendzko, en organisant dans la journée trois mini-concerts sous différents formats à Leipzig, avec plus ou moins de spectacteurs et de distances entre eux ou de mesures d'hygiène. L'objectif est de donner la possibilité aux chercheurs de déterminer quelle pourrait être la meilleure organisation possible en vue d'éviter des contaminations. Il s'agit de la plus grande expérience de type menée en Allemagne. Seules les personnes jeunes et en bonne santé ont été acceptées pour tenter de limiter les risques de contamination durant ces expériences.