EN DIRECT - Covid-19 : plus de 60.000 tests positifs en 24h en France, un nouveau record

MORTALITE





Le rebond du nombre de décès, toutes causes confondues, constaté depuis début septembre en France après l'accalmie observée entre mai et août se confirme par rapport aux mêmes périodes de 2018 et 2019, a indiqué vendredi l'Insee qui publie des chiffres encore provisoires.





Entre le 1er septembre et le 26 octobre, 94.851 décès ont été enregistrés, soit 7% de plus qu'en 2019 et 8% de plus qu'en 2018.





Contrairement au printemps, où la hausse de la mortalité était fortement marquée en Île-de-France et dans le Grand-Est, "le nombre de décès enregistré depuis septembre est supérieur dans toutes les régions de France métropolitaine, à l'exception du Grand Est". L'augmentation par rapport à 2019 est de 10% ou plus dans quatre régions: Auvergne-Rhône-Alpes (+12%), Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie (+11%) et en Corse (+10%).





Après la forte hausse des décès constatée aux mois de mars et avril, la mortalité en France avait retrouvé entre mai et août des niveaux quasiment identiques aux deux années précédentes.