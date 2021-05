EN DIRECT - Covid-19 : moins de 4000 patients en réanimation, une première depuis début mars

JEAN CASTEX AU CINÉMA





Le Premier ministre Jean Castex a assisté à la projection du film "Slalom" dans un cinéma parisien, ce mercredi après-midi, au premier jour de la réouverture des salles, et a exprimé sa "fierté" d'avoir soutenu les exploitants de salles. Le chef du gouvernement était accompagné de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.





Le président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), Richard Patry, a expliqué au chef du gouvernement que, sur l'ensemble de l'Hexagone, "on pense qu'on va faire 200.000 entrées (mercredi), soit deux fois plus qu'un mercredi traditionnel: les Français ont formidablement envie de retourner au ciné". "Et on les comprend!", lui a répondu le Premier ministre.