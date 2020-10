EN DIRECT - 54 départements et la Polynésie sous couvre-feu : suivez les annonces du gouvernement

TROIS FOIS PLUS DE CAS EN SIX SEMAINES CHEZ LES PLUS DE 65 ANS





"Deux éléments supplémentaires méritent d'être soulignés : sont touchées toutes les tranches d'âge, et notamment les plus de 65 ans, chez qui, le nombre de cas a triplé en six semaines, et une diffusion du virus qui concerne désormais la quasi-totalité du territoire national."