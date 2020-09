EN DIRECT - Masque, rassemblements... Les restrictions renforcées à Lyon

ELECTIONS LEGISLATIVES PARTIELLES





Ce dimanche se jouait le premier tour de six élections législatives partielles. En conséquence des municipales et du remaniement gouvernemental de juillet, le Maine-et-Loire, le Haut-Rhin, les Yvelines, le Val-de-Marne, la Seine-Maritime et la Réunion doivent élire un nouveau député. Les résultats déjà connus pour quatre de ces circonscriptions montrent une abstention massive de quelque quatre électeurs sur cinq, en pleine résurgence de l'épidémie de Covid-19.





L'abstention dépasse 79% dans la 1re circonscription du Haut-Rhin, 82% dans la 5e de Seine-Maritime et dans la 3e de Maine-et-Loire, et 84% dans la 1ère de la Réunion. Les résultats dans la 11e des Yvelines et 9e du Val-de-Marne n'étaient pas encore communiqués à 22H15.





Dans la 5e circonscription de Seine-Maritime, c’est le candidat socialiste Gérard Leseul qui arrive largement en tête avec près de 40% des suffrages. Il affrontera le candidat du RN Jean-Cyril Montier (18,01%), seul qualifié au 2e tour.

A Colmar et Neuf-Brisach, Yves Hemedinger, ancien premier adjoint du maire sortant de Colmar Gilbert Meyer, ressort largement en tête de ce premier tour avec 45,39% des voix. Il affrontera au second tour l'écologiste Frédéric Hilbert, candidat EELV qui a rassemblé dimanche 23,53% des voix.

Dans le Maine-et-Loire, c’est la candidate LR Anne-Laure Blin qui arrive en tête avec 25% des suffrages, devançant la candidate écologiste d’union de la gauche Daphnée Raveneau (22,8%).

Avec 52,15% des voix, Karine Lebon (union des gauches) est arrivée confortablement en tête du premier tour à la Réunion, devant la divers droite Audrey Fontaine (15,83%). Seule l'abstention s'élevant à 84,85% la prive d'une victoire au premier tour.