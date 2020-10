EN DIRECT - Covid-19 : "Cette vague sera beaucoup plus dévastatrice pour les hôpitaux"

COUVRE-FEU : LES ITALIENS DANS LA RUE





En Italie, les rassemblements de personnes excédées sont désormais quotidiens. Des milliers d'entre elles sont encore descendues dans la rue mardi soir, avec de violents incidents notamment à Rome, Milan et Turin. Le gouvernement italien a imposé ces derniers jours un couvre-feu dans plusieurs grandes régions et la fermeture des bars et des restaurants à 18 heures.





Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé mardi dans la soirée le déblocage de plus de 5 milliards d'euros à destination des catégories professionnelles les plus touchées par les mesures imposées pour endiguer l'épidémie de Covid-19. "Il y a des gens qui souffrent et ne peuvent pas attendre", a-t-il déclaré devant la presse.