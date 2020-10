EN DIRECT - Covid-19 : un nouveau Conseil de défense pour trancher sur les contours du reconfinement

CHUTE HISTORIQUE DU TOURISME DANS LE MONDE





Les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 70% dans le monde sur les huit premiers mois de 2020 par rapport à l'année précédente, sous l'effet de la pandémie de Covid-19, a annoncé ce mardi l'Organisation mondiale du tourisme (ONU). Les mois d'été, habituellement haute saison touristique dans l'hémisphère nord, ont été catastrophiques: -81% de touristes en juillet sur un an, et -79% en août, précise cette agence des Nations Unies basée à Madrid.





Cette chute représente 700 millions d'arrivées de touristes en moins, et une perte de 730 milliards de dollars pour le secteur touristique mondial, "soit plus de huit fois la perte enregistrée après la crise financière mondiale de 2009", précise l'OMT dans son communiqué. L'Asie-Pacifique, atteinte en premier par la pandémie, est la plus durement frappée (-79%), suivie par l'Afrique et le Moyen-Orient (-69%), l'Europe (-68%) et le continent américain (-65%).