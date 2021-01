EN DIRECT - Vaccination : suivez l'audition d'Olivier Véran à l'Assemblée

NANCY





Nancy va devenir la première ville en France à vacciner des patients de plus de 75 ans ne résidant pas en Ehpad, a annoncé la mairie. En plus des 4 centres de vaccinations accessibles depuis la semaine dernière aux résidents d'Ehpad et aux soignants de plus de 50 ans, 6 autres centres vont être ouverts dès demain aux personnes de plus de 75 ans, selon l'Est Républicain.





"Dès le 11 janvier, les personnes de plus de 75 ans habitant dans la Métropole du Grand Nancy, volontaires et résidant à domicile, peuvent prendre rendez-vous pour se faire vacciner gratuitement", indique la municipalité, sur son site. Une inscription possible via un numéro mis en place par le CHRU de Nancy ou bien sur le site de Doctolib, partenaire officiel de l'État dans la vaccination du grand public.