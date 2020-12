EN DIRECT - Covid-19 : rouvrir les discothèques "serait de la folie"

ROUVRIR LES BOITES DE NUIT, "DE LA FOLIE"





Lors d'un échange sur Snapchat avec des jeunes diffusé samedi par Brut, Emmanuel Macron a exclu une réouverture rapide des discothèques, maintenues fermées depuis le premier confinement. "On le fera au plus vite, mais tant que le virus circule de manière un peu intense, ce serait de la folie de faire ça. Je vous le dis très sincèrement", a lancé le chef de l'Etat à un jeune homme qui l'interpellait sur le monde de la nuit selon lui "en train de tomber en ruines".





"Je sais le sacrifice qu'on vous demande et à quel point c'est dur", lui répond Emmanuel Macron, mais "ce que l'on sait de ce virus, c'est qu'il se diffuse beaucoup quand on est dans des lieux fermés, proches les uns des autres, et qu'on chante, on parle fort, on mange, on fait des efforts, ... La boîte de nuit, quand on a dit tout ça, c'est pas le meilleur endroit", a expliqué le Président.