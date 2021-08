EN DIRECT - Covid-19 : Sébastien Lecornu "bouleversé" par la situation en Guadeloupe

TRAFIC DE PASS SANITAIRES





Les procédures pour faux et usage de faux pass sanitaires se multiplient, selon l'Assurance maladie, qui a fait état à l'AFP de 46 réquisitions reçues depuis le mois de mai, ainsi que 30 plaintes et signalements déposés par les caisses de la Sécurité sociale. Le nombre de réquisitions adressées par la police à l'Assurance maladie est ainsi passé de 1 en mai à 8 en juin, 17 en juillet, 10 la première semaine d'août et encore 10 ces deux derniers jours.





S'y ajoutent 30 "actions contentieuses engagées par des directeurs de caisses", dont 16 plaintes pénales, 12 signalements au procureur et 2 signalements aux ordres professionnels. Dans l'ensemble de ces procédures, "le nombre de personnes visées est extrêmement variable", allant d'un seul assuré à "plus de 75", et d'un à quatre professionnels de santé impliqués, précise la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam).