EN DIRECT - Covid-19 : "Si on ouvre les commerces, il n'y a plus de confinement", assure Elisabeth Borne

ARNAUD FONTANET INVITÉ DU GRAND JURY





Sur la saturation des hôpitaux : "Sur la base de la cinétique déjà engagée, on s'attend à un pic des hospitalisations sur la deuxième semaine de novembre. Le pic de réanimation, ce serait sur la 3e semaine de novembre et ensuite, on verra une décroissance qui fait qu'on ne reviendra au niveau d'aujourd'hui que dans un mois. On va connaitre une période où ça va grimper, on ne peut pas l'empêcher, puis ça va redescendre, revenir là où on est aujourd'hui dans un mois, et si le confinement fonctionne bien, ça redescendra. On va avoir un mois très tendu".