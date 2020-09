EN DIRECT - Covid-19 : suivez l'audition de Didier Raoult par les sénateurs

BOOM DE L'INFO EN LIGNE





La fréquentation des sites de presse en ligne a "explosé" de juillet 2019 à fin juin, boostée au printemps par la crise sanitaire et le confinement, selon des données intermédiaires publiées par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM). Au total, 10 millions de visites supplémentaires par jour en moyenne ont ainsi été enregistrées sur un an "par les sites et applications de presse, toutes familles confondues", selon l'ACPM.





La fréquentation en ligne des seuls titres de presse grand public a progressé de 18,9%, contre une augmentation de 3,5% sur la période 2018-2019. Dans le détail, c'est la presse quotidienne régionale qui enregistre la plus forte hausse de visites sur le web (+24,5%), devant la presse magazine (+22,8%) et les quotidiens nationaux (+7,8%) qui ont amorcé le virage numérique plus tôt que les deux autres catégories.