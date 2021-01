EN DIRECT – "La tendance est déjà préoccupante": l'inquiétude de Jérôme Salomon après les fêtes

"LA FRANCE EST EN RETARD" : JUVIN RÉPOND À VIDAL





La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a indiqué que "la France n'est pas en retard" sur le vaccin et "a fait le choix d'utiliser et de préparer des vaccins dont la diffusion et le partage pourra être plus large que les vaccins actuels".





"Madame la ministre, la France est en retard", répond Philippe Juvin, chef des urgences à l'hôpital Georges Pompidou (Paris) et maire (LR) de La Garenne-Colombes, sur LCI. "Même le président de la République a dit qu'il y avait une lenteur injustifiée. Cette affaire est extrêmement grave. Ou bien elle n'est pas consciente de la gravité de la situation, ou bien elle en est consciente et elle dit que l'on continue à être lent pour attendre un vaccin français qui n'arrivera pas avant plusieurs mois. Si nous faisons cela, il y aura des morts et nous serons le dernier pays à sortir de l'épidémie."