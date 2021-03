EN DIRECT - Allocution de Macron : quelles sont les pistes privilégiées par l'exécutif ?

RUGBY





Les finales de Challenge européen et de Coupe d'Europe de rugby n'auront pas lieu à Marseille les 21 et 22 mai comme prévu initialement, "afin de limiter les déplacements transfrontaliers et les risques de transmission du Covid-19", a annoncé l'organisateur. L'European professionnal club rugby (EPCR), qui chapeaute les deux compétitions, "travaille en collaboration avec ses ligues et fédérations actionnaires pour trouver des alternatives pour l'organisation des deux matchs", a-t-il indiqué dans un communiqué, en précisant que les finales 2022 auront, elles, bien lieu à Marseille.