EN DIRECT - Covid-19 : Trump annonce la distribution "immédiate" du vaccin Moderna

INDIGNATION





Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus ce jeudi. Interrogée par RTL, Julia Sedefdjian s'est indignée du repas de travail organisé la veille à l'Elysée et qui avait réuni dix personnalités de la majorité, toutes considérées depuis comme cas contacts. "Nous aussi on veut faire des repas à dix", s'est ainsi révoltée la plus jeune cheffe étoilée de France. "C'est l'hôpital qui se fout de la charité", a t-elle même martelé.





Désabusée par la (trop ?) longue fermeture des restaurants, elle a fait part de son "ras le bol": "on a envie de retrouver nos restaurants avec des clients, de la vie. Je n'ai qu'une hâte, me remettre derrière les fourneaux, mais on verra bien". "Si on ne réouvre pas, ça va être critique. On a très peu de trésorerie et on est sur la paille", conclut-elle.