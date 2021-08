EN DIRECT - Covid-19 : un nouveau-né porteur du virus est mort dans une clinique d'Occitanie

DE NOUVEAUX RENFORTS POUR LES ANTILLES





De nouveaux soignants appelés en renfort se préparent à partir en Guadeloupe et en Martinique, d'où une dizaine de malades devraient être évacués vers la métropole dans les prochains jours. Le pont aérien se poursuit pour soulager les hôpitaux antillais saturés par les cas de Covid-19. "Un peu plus de 120" soignants sont partis mardi pour la Guadeloupe et la Martinique, et "d'autres renforts arrivent vendredi", toujours "équitablement répartis entre les deux îles", indique le ministère de la Santé à l'AFP. Ces professionnels de santé doivent assurer "la relève" des 240 médecins, infirmiers et aide-soignants arrivés la semaine dernière.