EN DIRECT - Covid-19 : un reconfinement "à la Française" envisagé outre-Manche

LES LOYERS IMPAYÉS, UNE BOMBE À RETARDEMENT ?





À la veille de la trêve hivernale et au début d'un deuxième confinement qui pourrait faire vaciller encore un peu plus l'économie française, associations et élus scrutent avec inquiétude le nombre de loyers impayés, possible détonateur d'une crise du logement.





Dès le mois d'avril, "un baromètre des consultations sur les loyers impayés" a été mis en place par l'Agence nationale pour l'information sur le logement. "Pour l'instant, on observe une hausse des chiffres par rapport à 2019", explique à l'AFP Louis Du Merle. "Nous avons aussi créé un point de vigilance sur les loyers impayés", poursuit le juriste, et "une cellule de veille intergouvernementale a été montée pour savoir comment évoluaient les impayés".