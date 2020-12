EN DIRECT - Covid-19 : une nouvelle souche venue d'Afrique du Sud inquiète le Royaume-Uni

ANTI-VAX





Joint par LCI ce mercredi matin, le blogueur et essayiste Tristan Mendès-France analyse la mouvance anti-vaccin, de plus en plus bruyante à l'approche du début de la campagne de vaccination contre le Covid-19. "C'est un phénomène mondial, qui ne touche pas que la France", explique-t-il en insistant sur l'importance de la démarquer du scepticisme général.





Si cette tendance ne le surprend pas particulièrement, il s'inquiète néanmoins de l'instrumentalisation politique "que l'on commence à voir poindre", notamment à l'extrême droite, et les appels à la violence "que l'on constate de plus en plus sur les réseaux sociaux" en direction des personnels de santé notamment. "Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller et je m'inquiète d'une action violente un jour envers un personnel médical ou des personnes qui dénoncent ce discours anti-vaccin", dit-il, regrettant que des discours jusqu'alors assez marginaux soient relayés à large échelle grâce aux réseaux sociaux.