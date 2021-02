EN DIRECT - Vaccin : la barre du million de personnes ayant reçu deux injections franchie en France

VERS UN "CONTRAT SOCIAL" POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 ?





Des membres du Conseil scientifique qui guide le gouvernement français jugent qu'il ne faut plus enchaîner les confinements pour combattre le Covid-19 mais opter pour un "contrat social" entre générations où les plus âgés et fragiles accepteraient de s'auto-isoler. Dans un point de vue publié jeudi par la revue médicale The Lancet Public Health, ils plaident pour une "nouvelle approche" basée sur "un contrat social clair et transparent" entre les générations car le Covid-19 pourrait être là pour durer.





"En vertu de ce contrat social, les plus jeunes générations accepteraient la contrainte de mesures de prévention (comme les masques, la distance physique), à la condition que les groupes les plus âgés et les plus vulnérables adoptent non seulement ces mesures-là mais aussi d'autres, plus spécifiques (comme l'auto-isolement selon un critère de fragilité), afin de réduire leur risque d'infection", jugent-ils.