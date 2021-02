EN DIRECT - Covid-19 : Moderna veut augmenter de 50% la capacité de ses flacons

COLLÈGES ET LYCÉES FERMÉS À DUNKERQUE ?





Les élus de la communauté urbaine de Dunkerque (Nord) ont réclamé ce vendredi de fermer les collèges et lycées une semaine avant les vacances scolaires, "suite aux alertes de reprise épidémique" du Covid-19 et du variant anglais sur ce territoire.





"Afin de freiner le plus possible la circulation du virus à une semaine des vacances d’hiver, les élus ont demandé à Michel Lalande, préfet du Nord, de bien vouloir fermer dès lundi les établissements scolaires du second degré (les collèges et lycées) ainsi que la possibilité de dérogation à l’obligation scolaire pour les enfants scolarisés à l’école primaire (maternelle et élémentaire)", lit-on dans un communiqué commun des édiles des vingt communes de l'agglomération.