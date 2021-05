EN DIRECT - Covid-19 : 3330 patients en réanimation, les indicateurs en baisse

LA VACCINATION DANS LE MONDE





Où en est la campagne de vaccination dans le monde ? Qui sont les pays les plus avancés ? Sans surprise, c'est toujours Israël qui fait la course en tête avec 59,2% de sa population vaccinée (double dose), selon les données consolidées par Our world in data. Suivent le Bahreïn avec 43,1% de ses habitants immunisés, le Chili (40,6% en date du 24 mai) et les États-Unis (39,2%).





En Europe, le Royaume-Uni affiche la campagne la plus avancée, avec 34,2% de sa population vaccinée au 24 mai, mais subit pourtant une circulation importante du variant indien qui fait craindre une nouvelle vague de l'épidémie. La France, elle, a vacciné totalement 35,4% de ses habitants depuis le début de la campagne, le 27 décembre dernier.