EN DIRECT - Covid-19 : près de 220.000 cas détectés en 24 heures, les hospitalisations toujours en hausse

OMICRON PEUT-IL SIGNIFIER LA FIN DE LA PANDÉMIE ?





Le variant Omicron, plus contagieux mais moins virulent, peut-il signifier la fin de la pandémie ? "Nous pouvons espérer nous trouver devant l'une des évolutions d'infections virales avec des virus de plus en plus contagieux mais beaucoup moins virulents, et qui renforcent l'immunité de la population", répond sur LCI le Pr Christian Bréchot, virologue et président du Global Virus Network. "Est-ce le dernier ? C'est difficile à dire, cela va dépendre de ce qu'il va se passer au niveau mondial."