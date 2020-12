EN DIRECT - Covid-19 : Hong Kong fait face à une quatrième vague de l'épidémie

LA SUISSE À PAS PRUDENTS





Contrairement à de nombreux autres pays occidentaux, la Suisse, qui ne dispose pas de procédure d'homologation en urgence, ne devrait pas commencer à vacciner sa population avant 2021. "Dans 2 mois, j'aurais très envie qu'on puisse commencer à vacciner parce qu'on aura les données, et ça m'agacerait beaucoup si pour des raisons bureaucratiques, il fallait attendre et attendre une autorisation. Pouvoir se donner un ou deux mois de plus, pour voir s'accumuler les données à prendre des pays qui vont commencer à vacciner plus tôt et voir que tout se passe bien, ça me paraît raisonnable aujourd'hui dans la situation de la Suisse", a expliqué la directrice du centre de vaccinologie des Hôpitaux universitaires de Genève, Claire-Anne Siegrist.