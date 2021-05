EN DIRECT - Covid-19 : Sanofi lance les essais à grande échelle de son principal projet de vaccin

POUTINE APPELLE LES RUSSES À SE FAIRE VACCINER





Le président russe Vladimir Poutine a une nouvelle fois convié ses concitoyens à se faire vacciner contre le Covid-19, à un moment où la campagne d'immunisation connaît de sérieux retards sur fond de méfiance de la population. "Je voudrais insister une fois de plus et faire appel à tous nos concitoyens : réfléchissez bien. Gardez à l'esprit que le vaccin russe est le plus fiable et le plus sûr aujourd'hui", a-t-il déclaré mercredi au cours d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision.





Réitérant son objectif de parvenir à "une immunité collective" à l'automne au sein de la population russe, il a toutefois rejeté l'idée de rendre la vaccination obligatoire. "À mon sens, introduire une vaccination obligatoire n'est pas judicieux et ne devrait pas être fait. Les citoyens doivent réaliser par eux-mêmes cette nécessité", a-t-il dit.