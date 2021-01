EN DIRECT - Covid-19 : suivez le point presse de Gabriel Attal après le conseil de défense

SANOFI





Le président de Sanofi France s'est expliqué ce matin sur RTL sur le retard pris dans le développement de son vaccin, en partenariat avec le Britannique GSK. "On a eu dans le cadre de notre étude sur notre vaccin une dose qui n’était pas suffisante chez les personnes âgées", a indiqué Olivier Bogillot, "et donc on refait une étude pour vérifier qu’on a cette fois-ci la bonne dose chez les plus de 65 ans et on a toutes les conditions réunies ensuite pour pouvoir avoir un vaccin qui sera très efficace dans toute la population".

Le groupe pharmaceutique compte désormais contribuer à la production du vaccin de Pfizer/BioNTech mais ne renonce pas pour autant à la recherche de son propre vaccin. En décembre, Sanofi avait annoncé ne pas commercialiser de vaccin contre le Covid-19 avant la fin 2021.