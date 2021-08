EN DIRECT - Covid-19 : "La crise sanitaire n'est pas derrière nous", prévient Emmanuel Macron

GUADELOUPE





"On ne sait plus où mettre les malades, on court après le train et ce n’est pas fini ", a déclaré ce mercredi Gérard Cotellon, directeur du CHU de Guadeloupe sur Franceinfo évoquant "une catastrophe humaine".





"On fait forcément mal parce qu’il y a tellement de patients à voir, ils sont tous en détresse respiratoire, donc on court au plus pressé, c’est de la folie pour les personnels soignants", a-t-il insisté.