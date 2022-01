EN DIRECT - Covid-19 : la barre des 150.000 morts franchie au Royaume-Uni depuis le début de la pandémie

LES NON-VACCINES REPRÉSENTENT 56% DES ADMISSIONS EN SOINS CRITIQUES





"Les personnes non vaccinées sont surreprésentées parmi les tests positifs et plus encore parmi les entrées hospitalières pour lesquelles un test PCR positif a été identifié", a indiqué la DREES (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) dans un communiqué.





"Entre le 29 novembre et le 26 décembre 2021, les 8 % de personnes non vaccinées dans la population française de 20 ans et plus représentent : 21 % des tests PCR positifs chez les personnes symptomatiques, 45 % des admissions en hospitalisation conventionnelle, 56 % des entrées en soins critiques, 42 % des décès", détaille-t-elle.





Les tests positifs, hospitalisations et décès sont bien plus nombreux "pour les non-vaccinés que pour les vaccinés à taille de population comparable", insiste le communiqué.