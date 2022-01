EN DIRECT - Covid-19 : un deuxième syndicat d'enseignants appelle à la grève dans les écoles le 13 janvier

"EMMERDER" LES NON-VACCINÉS : MACRON S'EXPLIQUE





Au cours d'une conférence de presse sur l'Europe, Emmanuel Macron a été interrogé sur son envie d'"emmerder" les non-vaccinés. Ce qu'il "assume" complètement, par l'incitation à la vaccination et la mise en place du pass vaccinal. "Nous devons faire cela, pour l’ensemble de nos compatriotes qui se font vacciner et par l’irresponsabilité des autres se font contaminer. Et nous devons aussi le faire pour nos compatriotes qui se font prendre par des discours obscurantistes, de peur, et ne se protègent pas eux-mêmes. Il était de ma responsabilité de sonner un peu l’alarme", a déclaré le chef de l'Etat.





Sur son autre expression "un irresponsable n’est plus un citoyen", le président a expliqué : "Etre citoyen c’est avoir des droits et des devoirs, ce sont d’abord des devoirs. Le concept de liberté brandit par certains de nos compatriotes pour dire j’ai la liberté de ne pas me faire vacciner il s’arrête là où la liberté de l’autre est entravée, là où la vie de l’autre peut être mise en danger. On peut s’émouvoir sur des formes d’expression qui peuvent paraître familières, que j’assume totalement. Moi je m’émeus de la situation dans laquelle nous sommes. La vraie fracture du pays est là."