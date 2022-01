EN DIRECT - Covid-19 : "Le pic des contaminations devrait arriver d'ici à une dizaine de jours", estime le Pr Alain Fischer

ALAIN FISCHER





Dorénavant, les enfants de moins de 11 ans doivent avoir l'autorisation de leurs deux parents pour recevoir une injection. Sur le plateau de LCI, Alain Fischer ne cache pas sa déception. "Je pense que c'est un peu malheureux. C'est un obstacle qui dramatise un peu la vaccination, déplore le président du Conseil d'Orientation de la stratégie vaccinale, invité ce vendredi matin face à Elizabeth Martichoux.





"On a des données sur des milliers de données d'enfants vaccinés aux Etats-Unis, en Israël, ça se passe très très bien. Ils sont tout à fait sûrs et justifiés. On a actuellement 300 enfants de moins de 10 ans hospitalisés", annonce Alain Fischer. On sait que la vaccination prévient ces complications et les Covid long.





Aujourd'hui, entre 80.000 et 90.000 enfants de 5 à 11 sont vaccinés, sur les 5,8 millions éligibles. "Cela démarre, c'est très peu. On attend début janvier que les choses se mettent en place et cela implique un effort d'explication important", prévient-il.