EN DIRECT - Covid-19 : plus de 106.000 cas détectés en 24h au Royaume-Uni, du jamais-vu

ÉLISABETH BORNE SUR LE PASS SANITAIRE EN ENTREPRISE





"On ne prévoit pas d'inscrire cette disposition dans le projet de loi initiale", a déclaré ce mercredi sur Europe 1 la ministre du Travail, Élisabeth Borne. "On ne sait pas quelle sera la situation dans 10 jours et les éventuelles mesures qu'on pourrait être amenés à prendre. Donc je souhaite poursuivre les échanges avec les organisations patronales et syndicales et on verra si les Parlementaires juge qu'il est pertinent de l'introduire par amendement", ajoute-t-elle cependant.