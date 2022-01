EN DIRECT - Après l'Assemblée nationale, le projet de loi sur le pass vaccinal passe entre les mains du Sénat

PASS VACCINAL : LES SÉNATEURS DÉBUTENT AUJOURD'HUI L'EXAMEN DU TEXTE





Après les députés, c'est au tour des sénateurs d'entamer, ce lundi et pour une semaine, l'examen du projet de loi qui transforme le pass sanitaire en pass vaccinal. Le Sénat, à majorité de droite, doit examiner le projet en commission, puis mardi dans l'hémicycle. La discussion pourra se poursuivre mercredi.





Du fait du retard pris à l'Assemblée Nationale, le gouvernement compte sur une entrée en vigueur de la loi "au plus tard dans les premiers jours de la semaine du 17 janvier", et non plus dès le 15, a indiqué Gabriel Attal ce dimanche.