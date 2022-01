EN DIRECT - Covid-19 : plus de 3900 malades en soins critiques, la pression reste forte à l'hôpital

MANUEL VALLS POUR LA VACCINATION OBLIGATOIRE





"J’adhère à la stratégie vaccinale du gouvernement. Je suis même pour la vaccination obligatoire, et je pense qu’on n’est plus dans le temps de la pédagogie. Il faut convaincre et contraindre", a déclaré ce lundi Manuel Valls dans Ouest France.





Et d'ajouter : "Objectivement, sur le passe vaccinal, la République en marche était d’accord, Valérie Pécresse était d’accord, Anne Hidalgo était d’accord, et on a un texte bloqué pendant quelques heures à l’Assemblée, les propos du Président, tout le monde monte aux arbres et un groupe LR divisé en trois, entre pour, abstentions et contre, alors qu’ils sont d’accord ! Les responsables politiques ne sont pas à la hauteur dans cette affaire".