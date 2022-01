EN DIRECT - Covid-19 : plus de 300.000 cas en 24 heures, l'hôpital sous tension

NOUVELLES RESTRICTIONS À SAINT-MARTIN





Un couvre-feu nocturne a été instauré à Saint-Martin depuis vendredi et le pass sanitaire rendu obligatoire pour tenter d'endiguer une "augmentation exponentielle des contaminations" au Covid-19, a annoncé le préfet Serge Gouteyron.





Le couvre-feu, de minuit à 5h du matin, est en vigueur pour au moins un mois et la présentation d'un pass sanitaire est désormais obligatoire dans les bars et restaurants, y compris en terrasse. Le nombre de convives y est limité à six par table avec une distance de deux mètres entre chaque table et la vente d'alcool à emporter interdite à partir de 18h. Les cérémonies de vœux sont proscrites et les pistes de danse interdites.