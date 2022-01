EN DIRECT - Covid-19 : près de 300.000 nouveaux cas en 24 heures, l'hôpital sous pression

AMÉLIE DE MONTCHALIN TACLE LES POLITIQUES QUI MANIFESTENT CONTRE LE PASS





La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, tacle Florian Philippot, l'un des organisateurs des manifestations anti-pass. "Hier, dans la rue, il y avait des hommes et des femmes qui se disent politiques, qui sont des anti-vax, complotistes, qui mettent en danger la vie des uns et des autres", dénonce-t-elle sur France info. "Ces gens-là sont dangereux pour la nation et la santé des Français."