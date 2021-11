EN DIRECT - Variant Omicron : Israël ferme ses frontières aux ressortissants étrangers

"ON A UN PROBLEME AVEC NOEL"





Selon le Pr Christian Bréchot, virologue, ancien directeur de l'Institut Pasteur, "on a un vrai problème" concernant les fêtes de Noël. "On peut espérer avoir un Noël tranquille, mais on a un problème, c'est certain", a estimé le virologue sur LCI.





"Ce serait étonnant qu'il n'y ai pas quelque cas en France", a-t-il ajouté. "Peut-être que ce variant ne va pas entrainer de maladies sévères. En virologie, on a des vagues successives de virus très contagieux mais pas forcément plus pathogène."