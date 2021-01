EN DIRECT - Covid-19 : Véran annonce "une montée en puissance" avec "580.000 vaccins d'ici mercredi"

LA HAS REPOND AUX CRITIQUES





Sous le feu des critiques, la Haute autorité de santé (HAS) se défend. "La stratégie reste : priorité sur les personnes les plus vulnérables, et les professionnels de santé, en élargissant quand on peut, si on a le nombre de doses nécessaire", a déclaré sur France Inter Elisabeth Bouvet, présidente de la Commission technique des vaccinations de la HAS, qui a élaboré la stratégie de vaccination de la France.





"Pour nous la stratégie reste la même. La mise en œuvre de la stratégie doit probablement s'accélérer", a-t-elle ajouté. Elisabeth Bouvet a ainsi écarté l'idée d'administrer le vaccin aux volontaires en priorité.





Selon elle, les critiques sont trop virulentes. "Je crois qu'il faut être extrêmement positif et rappeler les éléments optimistes de cette vaccination et arrêter de se flageller, de la même manière qu'aujourd'hui il faut arrêter de dire que c'est un désastre", a-t-elle souligné. "Il ne faut pas exagérer: on a commencé de vacciner il y a une semaine, on ne peut quand même pas parler de désastre".