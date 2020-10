EN DIRECT - Interview d'Emmanuel Macron : "Nous sommes au cœur de la deuxième vague"

BILAN





Le virus responsable de dizaines de milliers de morts en Europe, directement ou indirectement. Dix-neuf nations d'Europe, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont enregistré au total "environ 206.000 morts de plus que prévu si la pandémie de Covid-19 ne s'était pas produite" entre mi-février et fin mai, estime une étude parue dans la revue Nature Medicine.





L'Angleterre et le Pays-de-Galles ainsi que l'Espagne apparaissent comme les nations les plus durement touchées, avec une augmentation de 37% à 38% de la mortalité par rapport aux niveaux attendus en l'absence de pandémie -contre une hausse de 18% en moyenne sur l'ensemble des pays analysés. Suivent l'Italie, l'Ecosse et la Belgique, tandis que la France se classe au 8e rang, avec une augmentation relative des décès de 13%.