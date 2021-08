EN DIRECT - Vaccination : "Le doute peut tuer, le doute tue encore", prévient Olivier Véran

VACCINATION





"La priorité est de vacciner les personnes qui ne sont pas vaccinées et en particulier de vacciner les plus de 60 ans qui ne sont pas vaccinés (...) C'est la priorité de début septembre" puisque "la France a du retard par rapport aux grands pays européens", a affirmé Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur Europe 1. "Il n'est pas exclu qu'on aille vers un rappel sur une population plus globale", a-t-il par ailleurs ajouté, mais "La priorité est ailleurs" face à cette dose de rappel.





Il a également insisté sur la nécessité d’aller vers la "population défavorisée sociétalement", déplorant un accès au vaccin compliqué "malgré tout ce qui a été fait pour aller vers depuis début juillet".





En étant vacciné, "on peut être protégé contre une forme grave, mais on peut être infecté et infecter les autres", a-t-il rappelé, avant d'ajouter : "On estime qu'on a 50% de protection contre l'infection et non pas les 90% qui sont contre les formes sévères ou graves". "La vaccination a changé complètement la donne", a-t-il affirmé. L'immunité de la population monte aujourd'hui à 80% environ, mais ce taux ne suffit pas face au variant Delta, au "niveau de transmission plus élevé", a-t-il estimé.





Le risque d'un "supervariant" résistant au vaccin venant des pays du Sud est possible, a-t-il ajouté, affirmant que cette pandémie sera résolue seulement en collaboration avec ces pays. "Cela mérite une surveillance extrêmement attentive, a-t-il dit. À court terme je n’y crois pas, à moyen terme on ne peut pas l’éliminer parce qu’on va se retrouver en 2022 avec un monde divisé en deux : les 50 pays les plus riches du monde avec un taux de vaccination qui va être bon (...) et les pays dits du Sud."