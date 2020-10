EN DIRECT - Covid-19 : l'archipel de Wallis et Futuna enregistre son premier cas positif

RÉOUVERTURE DES MUSÉES ET SITES ARCHÉOLOGIQUES AU PEROU





Le Pérou a initié jeudi la réouverture progressive de ses musées et sites archéologiques après des mois de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus. La citadelle inca du Machu Picchu, plus grande attraction touristique du pays, rouvrira samedi pour les habitants de la région de Cuzco et le 1er novembre pour les autres Péruviens et les étrangers. "Nous rouvrons aujourd'hui (jeudi) 18 musées dans tout le pays, avec une capacité (d'accueil) de 50%", a déclaré le ministre de la Culture, Alejandro Neyra.





L'entrée dans ces sites ou musées, fermés depuis l'apparition de la pandémie dans le pays il y a sept mois, sera gratuite pendant un mois. "Il s'agit de stimuler la reprise culturelle, économique (...) de la région et du pays", a précisé le ministre. Des protocoles sanitaires stricts ont été mis en place pour les visiteurs : prise de température, masque obligatoire, distanciation physique, groupes limités à huit personnes et réservations préalables. Les sites seront ouverts trois jours par semaine, avant une ouverture plus ample en fonction de l'évolution de la pandémie.