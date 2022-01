EN DIRECT - "La fermeture des écoles ne peut être qu'un ultime recours", déclare Jean-Michel Blanquer sur LCI

ERIC CIOTTI VOTERA LE PROJET DE LOI POUR LE PASS VACCINAL





Invité ce dimanche au Grand Jury, Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, annonce qu'il votera le projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. "J'avais déjà voté le pass sanitaire, je suis pro-vaccin", indique-t-il, critiquant cependant "un défaut d'anticipation" du gouvernement sur cette crise sanitaire.





"J'appelle à la généralisation du FFP2", a-t-il ajouté par ailleurs, regrettant un "manque d'anticipation" du gouvernement : "Aujourd'hui nous n'avons pas les stocks, la production en France a chuté de 90% (par rapport à fin 2020, face à la concurrence asiatique, NDLR)", a-t-il déclaré.





"On va y venir, j'en prends le pari, parce que ce masque protège plus et que d'autres pays, comme l'Autriche et l'Italie, y sont venus", a-t-il ajouté, plaidant que le FFP2 "coûte 10 fois plus cher (en réalité jusqu'à six fois plus qu'un masque chirurgical, NDLR), mais il protège 100 fois plus".