Australie : l'apparition d'un nouveau foyer déclenche l'intervention de l'armée

Relativement épargnée jusque-là, l'Australie va-t-elle être confrontée au développement de la pandémie au même titre que d'autres pays ? L'immense île, peuplée de 25 millions d'habitants, recense moins de 800 contaminations et une centaine de morts, pour environ 200 cas actifs. Et venait de recenser son premier mort depuis un mois, résultat d'une gestion sanitaire maîtrisée. Mais cela pourrait ne pas durer. En effet, la ville de Melbourne, où se concentrent l'essentiel de ces cas, a vu apparaître ces dernières heures un nouveau foyer épidémique à Melbourne, Victoria, Etat dans lequel ont été recensés 10 nouveaux cas chaque jour depuis plus d'une semaine.

C'est dans un hôtel de la deuxième ville d'Australie qu'est apparu ce nouveau foyer, vraisemblablement provoqué par des citoyens australiens de retour d'un voyage à l'étranger. Les autorités sanitaires pointent également du doigt un magasin H&M du nord de la ville et des maisons familiales dans plusieurs banlieues de la ville. Face à la situation, la population de la ville s'est aussitôt engagée dans de longues files d'attentes pour se faire dépister. Mais les centres n'étant pas préparés à les recevoir, nombre de demandeurs s'en sont vus refuser l'accès. Si bien que le ministre de la Santé fédéral, Greg Hunt, a proposé le concours logistique de l'armée afin de favoriser le traçage des contacts des personnes infectées et faciliter leur mise en isolement. Le ministre de la Santé Greg Hunt a indiqué que le gouvernement fédéral a proposé l'aide logistique de l'armée et que quatre Etats ont proposé de participer au traçage des contacts des personnes infectées. "Ce soutien nous permettra d'effectuer encore plus de tests et d'obtenir les résultats rapidement", s'est félicité un porte-parole du gouvernement de Victoria.

En attendant, les principales chaînes de supermarché de l'Etat de Victoria ont d'ores et déjà repris des mesures de restriction en matière d'achat de produits de première nécessité. Côté autorités, on envisageait, devant le "point critique" atteint par la situation, de mettre en place des mesures de confinement dans les zones les plus touchées par l'épidémie.