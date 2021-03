EN DIRECT - Covid : de rares réinfections mais un peu plus fréquentes chez les plus de 65 ans, selon une étude

"UN CONFINEMENT LE WEEK-END NE CASSERA PAS LA COURBE"

Interrogé par David Pujadas sur le confinement le week-end, le Professeur William Dab, épidémiologiste et ancien directeur général de la Santé a affirmé qu'il ne "cassera pas la courbe". L'épidémiologiste s'appuie sur l'exemple des Alpes-Maritimes "on n'a pas l'impression que le confinement le week-end soit efficace."

"Soit on se dit qu'il faut sauver l'économie et que les enfants aillent à l'école, soit on se dit que non ce n'est pas acceptable au plan sanitaire et dans ce cas là il ne faut pas prendre des demi-mesures. Il faut confiner, casser la courbe et quand on en sort, tester, tracer, isoler, sinon on aura une quatrième, une cinquième vague."