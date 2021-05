EN DIRECT - Covid-19 : "La France était mal préparée" pour cette crise, estime l'épidémiologiste Didier Pittet

LE VACCIN DE SANOFI POURRAIT ÊTRE DISPONIBLE POUR LA FIN DE L’ANNÉE





"Il sera disponible, je l'espère, pour la fin de l'année". Sur le plateau de BFMTV ce lundi soir, le président de Sanofi France Olivier Bogillot a dit espérer une mise en vente de son vaccin anti Covid-19 dès la fin 2021. Le laboratoire français Sanofi a publié plus tôt dans la journée des résultats positifs de ses essais de phase 2.





"Une fois qu’on aura les résultats de la phase 3 et s’ils sont bons, on l’enregistrera auprès des autorités réglementaires aux États-Unis et en Europe, et il sera disponible au dernier trimestre de cette année", a-t-il affirmé.