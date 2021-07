EN DIRECT - Vaccination : plus de 900.000 Français ont pris rendez-vous hier pour se faire vacciner, un record

RISQUE DE DÉCÈS ACCRU CHEZ LES MALADES DU CANCER





Les malades du cancer touchés par le Covid-19 présentent "un risque de mortalité plus important et plus précoce", selon une étude observationnelle menée par le Centre Léon-Bérard, spécialisé dans la lutte contre le cancer, et basée sur des données recueillies dans 18 centres de lutte contre le cancer et cinq centres hospitaliers français.





"Les patients atteints de cancer sont plus fragiles lorsqu’ils sont touchés par la Covid-19 car ils présentent un risque de mortalité plus important et plus précoce. En effet, 27,8% des patients testés positifs sont décédés dans les 28 jours suivant le diagnostic de la Covid-19, contre 16,3% des patients testés négatifs", relève le Centre Léon-Bérard.





"De plus, près de 97% des patients Covid+ ont dû être hospitalisés dans le cadre de cette maladie", ajoute-t-on.